F1, Charles Leclerc: “Sensazioni positive, ci siamo concentrati sul passo gara” (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ un Charles Leclerc abbastanza soddisfatto quello che ha concluso la prima giornata di prove libere del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps il monegasco ha concluso in seconda posizione le due sessioni: nella FP1 a primeggiare è stato il compagno di squadra Carlos Sainz, mentre nella FP2 è stato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) a porre il proprio sigillo. Tempi, però, tutti da interpretare. Verstappen, infatti, ha fatto una grande differenza rispetto a tutti nella seconda sessione di libere e ciò è confermato anche dalle parole a Sky Sports di Leclerc. Charles, come tra l’altro Verstappen e altri piloti (Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher), partiranno dal fondo per aver deciso di cambiare il motore. “Nel complesso è stata una ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ unabbastanza soddisfatto quello che ha concluso la prima giornata di prove libere del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps il monegasco ha concluso in seconda posizione le due sessioni: nella FP1 a primeggiare è stato il compagno di squadra Carlos Sainz, mentre nella FP2 è stato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) a porre il proprio sigillo. Tempi, però, tutti da interpretare. Verstappen, infatti, ha fatto una grande differenza rispetto a tutti nella seconda sessione di libere e ciò è confermato anche dalle parole a Sky Sports di, come tra l’altro Verstappen e altri piloti (Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher), partiranno dal fondo per aver deciso di cambiare il motore. “Nel complesso è stata una ...

