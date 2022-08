Esperto | “Russia brucia gas per non venderlo a Ue? Non ha senso”

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non ha” ipotizzare che lastiando gas al confine con la Finlandia per nonall’Europa, magari come effetto delle sanzioni. E’ quanto ritiene Massimo Nicolazzi, docente di Economia delle Risorse Energetiche all’Università di Torino, con un passato di manager anche alla Lukoil. “Non si capisce allora come, secondo questa teoria, i russi pomperebbero gas dalla Siberia alla frontiera con la Finlandia invece cherlo sul luogo dell’estrazione, risparmiando anche sul trasporto”, spiega in un’intervista all’Adnkronos Nicolazzi, sottolineando che secondo la Bbc il flaring non sta avvenendo alla stazione di compressione dell’impianto di Portovaya, ma in un impianto gnl. Questo, dice Nicolazzi evidenziando che la sua esperienza è “di manager e non di tecnico”, ...

fattoquotidiano : Russia, l’allarme delle ong: “Mosca recluta carcerati da mandare in Ucraina”. L’esperto: “Hanno bisogno di ricambi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @dariodangelo91: #Conte: 'Il conflitto ???????? mi fa molta paura. (..) Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo… - cecilia_dotti1 : RT @dariodangelo91: #Conte: 'Il conflitto ???????? mi fa molta paura. (..) Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo… - BPetru8 : RT @dariodangelo91: #Conte: 'Il conflitto ???????? mi fa molta paura. (..) Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo… - astone_silvia : RT @dariodangelo91: #Conte: 'Il conflitto ???????? mi fa molta paura. (..) Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo… -

Adnkronos

...il malcontento pubblico e destabilizzare la situazione politica in. Secondo l'ex colonnello Viktor Murakhovsky , il Cremlino cercherà di fare affidamento sui volontari. Per un altro......necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento per ri - durre la dipendenza dalla...- sahariano che offre al Paese molteplici opportunità di aumentare le forniture " afferma l'... Esperto: "Russia brucia gas per non venderlo a Ue Non ha senso" Dieci milioni di dollari di gas in fumo ogni giorno. Mentre l'Europa arranca per i costi record dell'energia, la Russia brucia quotidianamente circa 4,34 milioni di metri cubi di Gnl nel ...Mentre il prezzo del gas sale alle stelle, la Russia ne sta bruciando in grandi quantità dal valore di circa 10 milioni di euro al giorno.