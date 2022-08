Esce Will Of The People dei Muse, con tanta presunzione: testo e traduzione di You Make Me Feel Like It’s Halloween (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo aver ascoltato Will Of The People dei Muse si ha come l’impressione di aver sentito un EP. Matt Bellamy e soci sanno suonare, lui sa cantare e sicuramente sa scrivere, ma il grande progetto annunciato dalla band britannica prima dell’uscita del disco si riduce a pochissimi elementi validi. Un tributo a se stessi Non mancano le citazioni: il coretto isterico della title-track fa chiaramente il verso a The Beautiful People di Marilyn Manson, il synth che apre Won’t Stand Down è un palese omaggio a Take On Me degli A-ha, e tutto il disco suona come un tributo a se stessi. I Muse, specialmente da The Resistance, hanno sposato la causa distopica e certamente hanno trovato in questa narrazione il binario perfetto per quel rock prog sinfonico con il quale si sono fatti amare dagli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo aver ascoltatoOf Thedeisi ha come l’impressione di aver sentito un EP. Matt Bellamy e soci sanno suonare, lui sa cantare e sicuramente sa scrivere, ma il grande progetto annunciato dalla band britannica prima dell’uscita del disco si riduce a pochissimi elementi validi. Un tributo a se stessi Non mancano le citazioni: il coretto isterico della title-track fa chiaramente il verso a The Beautifuldi Marilyn Manson, il synth che apre Won’t Stand Down è un palese omaggio a Take On Me degli A-ha, e tutto il disco suona come un tributo a se stessi. I, specialmente da The Resistance, hanno sposato la causa distopica e certamente hanno trovato in questa narrazione il binario perfetto per quel rock prog sinfonico con il quale si sono fatti amare dagli ...

