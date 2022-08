Enzo Iacchetti compie 70 anni e dice | “Vorrei non aver paura della vita | forse ne vedo il traguardo vicino”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 26 agosto 2022), 70il 31 agosto, si confessa in un’intervista al “CorriereSera”. Attore, comico, conduttore tv, cabarettista,è anche un apprezzato cantante. La musica è sempre stata in cima alle sue passioni. Ezio Greggio ed(Foto Instagram) La passione per la musica ereditata dalla famiglia “Glierano tutti musicisti – racconta – I miei zii suonavano nella banda del paese e mio padre cantava in chiesa. Ma lui, che faceva il ciabattino e sognava il figlio ragioniere, non era per niente felice. Quando poi presi il diploma in ragioneria, con il voto 36, il minimo garantito, glielo portai,ndogli: to’, eccoti il pezzo di carta”....