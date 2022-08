Elezioni: Grande (Ic), 'Salvini flirta con Putin e poi parla di razionamento energia' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Salvini dà il meglio di sé quando - e accade spesso - afferma una cosa e ne fa un'altra. Fa cadere il Governo Draghi che si stava battendo in Europa per fissare un tetto comune al prezzo del gas, poi oggi si sveglia ed evoca il rischio di un razionamento di luce e gas. D'altro canto, parliamo dello stesso Salvini che, insieme ai suoi alleati, non ha accettato l'appello di Luigi di Maio a sostenere il presidente Draghi con un mandato esplicito e forte a trattare in Europa sul tetto del gas. Forse, era troppo impegnato a flirtare con Putin e a chiedere di rivedere le sanzioni. Noi lavoriamo per abbassare le bollette agli italiani facendo arrivare meno soldi alle compagnie energetiche russe: a quanto pare lui preferisce fare l'esatto contrario”. Lo dichiara Marta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “dà il meglio di sé quando - e accade spesso - afferma una cosa e ne fa un'altra. Fa cadere il Governo Draghi che si stava battendo in Europa per fissare un tetto comune al prezzo del gas, poi oggi si sveglia ed evoca il rischio di undi luce e gas. D'altro canto, parliamo dello stessoche, insieme ai suoi alleati, non ha accettato l'appello di Luigi di Maio a sostenere il presidente Draghi con un mandato esplicito e forte a trattare in Europa sul tetto del gas. Forse, era troppo impegnato are cone a chiedere di rivedere le sanzioni. Noi lavoriamo per abbassare le bollette agli italiani facendo arrivare meno soldi alle compagnie energetiche russe: a quanto pare lui preferisce fare l'esatto contrario”. Lo dichiara Marta ...

