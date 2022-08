Elezioni: Azione, 'esperto energia e nucleare Zollino in lista terzo polo' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Giuseppe Zollino, professore all'Università di Padova di Tecnica ed Economia dell'energia e di Impianti Nucleari, è il candidato del terzo polo a Torino alla Camera dei Deputati per il Piemonte 1 P01. E' stato nominato in Azione Responsabile tematico energia ed Ambiente. Il professor Zollino ha lavorato tredici anni a Bruxelles - prima presso il Parlamento europeo, poi con la Commissione - occupandosi di politiche e tecnologie energetiche". Lo rende noto Azione. Commentando la sua candidatura, il presidente di Azione, il senatore Matteo Richetti, dichiara: “Siamo molto contenti di averlo con noi a bordo. In un momento complesso come questo, è importante avere a disposizione competenze straordinarie come le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Giuseppe, professore all'Università di Padova di Tecnica ed Economia dell'e di Impianti Nucleari, è il candidato dela Torino alla Camera dei Deputati per il Piemonte 1 P01. E' stato nominato inResponsabile tematicoed Ambiente. Il professorha lavorato tredici anni a Bruxelles - prima presso il Parlamento europeo, poi con la Commissione - occupandosi di politiche e tecnologie energetiche". Lo rende noto. Commentando la sua candidatura, il presidente di, il senatore Matteo Richetti, dichiara: “Siamo molto contenti di averlo con noi a bordo. In un momento complesso come questo, è importante avere a disposizione competenze straordinarie come le ...

mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - Azione_it : Il Paese ha bisogno di governi stabili ed efficienti, al servizio dei cittadini. Con il Sindaco d'Italia, dopo le e… - siamosolocani : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Angelo #Bonelli: ''Fiero di essere camorrista' è la frase pronunciata da Pasquale #DelPrete nel 2020, in u… - DaCaiomauro : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Angelo #Bonelli: ''Fiero di essere camorrista' è la frase pronunciata da Pasquale #DelPrete nel 2020, in u… -