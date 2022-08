DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: Verstappen davanti, ma sarà penalizzato come Leclerc! Risultati e classifiche (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2 NUOVO REGOLAMENTO A SPA: COSA E’ CAMBIATO E CHI SARA’ AVVANTAGGIATO LECLERC CAMBIA IL MOTORE: penalizzato penalizzato ANCHE Verstappen PER CAMBIO DI MOTORE Risultati E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 18.03 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.01 In ogni caso domani potrebbero fioccare altre penalizzazioni, quindi Verstappen e Leclerc possono ambire ad una posizione di partenza tra la settima e l’ottava fila. 17.59 Considerando le penalità da scontare in griglia domenica, Carlos Sainz diventa il favorito d’obbligo per pole position e vittoria alla luce delle difficoltà di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2 NUOVO REGOLAMENTO A SPA: COSA E’ CAMBIATO E CHI SARA’ AVVANTAGGIATO LECLERC CAMBIA IL MOTORE:ANCHEPER CAMBIO DI MOTOREE CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 18.03 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.01 In ogni caso domani potrebbero fioccare altre penalizzazioni, quindie Leclerc possono ambire ad una posizione di partenza tra la settima e l’ottava fila. 17.59 Considerando le penalità da scontare in griglia domenica, Carlos Sainz diventa il favorito d’obbligo per pole position e vittoria alla luce delle difficoltà di ...

