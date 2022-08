(Di venerdì 26 agosto 2022) Un cambio minimo, ma che inverte la tendenza. Dopo settimane di calo,l'settimanale a livello nazionale dei casi di-19 in Italia, che nel periodo 19-25 agosto registra un lieve aumento attestandosi a 277 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 260 registrati la settimana precedente (12-18 agosto). A riportarlo è il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Nel periodo 2-15 agosto, inoltre, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di-19 è stato pari a 0,74, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso sotto la soglia epidemica, pari a 0.75 al 15 agosto rispetto allo 0.77 registrato ...

Agenzia_Ansa : Covid, l'indice Rt a 0,74 è in lieve calo mentre sale l'incidenza a 277. I ricoveri in terapia intensiva scendono a… - ptvtelenostra : COVID IRPINIA, ANCORA 227 POSITIVI. 24% IL TASSO D'INCIDENZA - - tempoweb : #Covid, l'incidenza torna a salire. Il dato sulle terapie intensive: che succede #26agosto #iltempoquotidiano… - LiveSicilia : Covid, sale l’incidenza settimanale - giornali_it : Covid, torna a salire l’incidenza dopo settimane di calo #26agosto #QuotidianiNazionali #Metro #PrimoPiano -

Sale, come scritto, l'settimanale a livello nazionale: 277 ogni 100.000 abitanti (19/08/2022 - 25/08/2022) vs 260 ogni 100.000 abitanti (12/08/2022 - 18/08/2022). Nel periodo 2 - 15 agosto ...AGI - Sale l'settimanale a livello nazionale: 277 ogni 100.000 abitanti (19 agosto - 25 agosto) contro i 260 ogni 100.000 abitanti (12 agosto - 18 agosto). Lo rileva il consueto monitoraggio settimanale ...Un cambio minimo, ma che inverte la tendenza. Dopo settimane di calo, torna a salire l’incidenza settimanale a livello nazionale ...La Puglia è, tra le otto regioni del Mezzogiorno, quella che ha una marcia in più, grazie soprattutto al fatto di aver maggiormente contribuito alla produzione di energia elettrica del Sud. E, dato il ...