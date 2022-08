Covid | 3 017 nuovi positivi in Lombardia | a Bergamo 315

(Di venerdì 26 agosto 2022) A fronte di 19.504 tamponi effettuati, sono 3.017 i(15,4%) innella giornata di venerdì 26 agosto. Nelle ultime 24 ore diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-42), 18 i decessi. I dati di venerdì 26 agosto – i tamponi effettuati: 19.504, totale complessivo: 40.693.885 – icasi: 3.017 – in terapia intensiva: 22 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 715 (-42) – i decessi, totale complessivo: 42.172 (+18) Icasi per provincia: Milano: 822 di cui 297 a Milano città;: 315; Brescia: 518; Como: 154; Cremona: 103; Lecco: 119; Lodi: 48; Mantova: 144; Monza e Brianza: 219; Pavia: 201; Sondrio: 69; Varese: 239.

rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 26 agosto: 3.017 nuovi casi e 18 morti - erbanotizie : Covid, 3.017 nuovi casi, 154 nel comasco. I dati del 26 agosto - lecco_notizie : Covid. Sono 3.017 i nuovi positivi in Lombardia (15,4%), +119 a Lecco - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 3.017 contagi e 18 morti. A Milano città 297 nuovi casi - italiaserait : Covid oggi Lombardia, 3.017 contagi e 18 morti. A Milano città 297 nuovi casi -

I dati della Regione Sono 3.i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 in Lombardia, secondo i datidell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 18 morti per un totale di 42.172 decessi ......registrati 3.nuovi casi positivi su 19.504 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta invece al 15,4%. Purtroppo sono stati confermati 18 morti per- ...Diminuiscono in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.504 ...A fronte di 19.504 tamponi effettuati sono 3.017 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia per un tasso di positività pari al 15,4%, in salita rispetto a ieri (14,8%). (ANSA) ...