Colpo Zirkee per il Bologna | Orsolini e Barrow verso la cessione?

(Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo un lungo casting i rossoblù hanno finalmente trovato un nuovo attaccante. È, infatti, in arrivo il, talento olandese classe 2000 del Bayern Monaco, che in passato ha vestito la maglia del Parma. Potrebbero, invece, salutare, richiesto fortemente dall’Espanyol, e, dato per vicino al Torino.PER IL: QUALE SONO LE CIFRE DELL’AFFARE? Il giocatore si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo per circa 9 milioni di euro, più una cospicua percentuale sulla futura rivendita(circa il 50%)., che firmerà un contratto quadriennale, e’ reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Anderlcht, giocando 47 partite per un totale di 18 gol e 3 assist. Si tratta di un rinforzo importante per ...