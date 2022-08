Cina, colpisce volontariamente l’arbitro: squalificato per un anno Henrique Dourado (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ stato squalificato per un anno Henrique Dourado, attaccante dell’Henan Songshan Longmen, reo di aver colpito intenzionalmente un arbitro. Nel corso del match contro il Wuhan Yangtze River, il calciatore brasiliano ha colpito il direttore di gara alla schiena, venendo immediatamente espulso. Oltre al danno anche la beffa, dato che la sua squadra è stata rimontata dal 2-0 allo 2-2. Per il sudamericano, inoltre, una multa da 200.000 yan (quasi 30mila euro). Si conferma particolarmente severa la federazione cinese, che pochi anni fa aveva sanzionato Oscar con otto giornate di squalifica per aver dato vita ad una rissa durante una gara. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ statoper un, attaccante dell’Henan Songshan Longmen, reo di aver colpito intenzionalmente un arbitro. Nel corso del match contro il Wuhan Yangtze River, il calciatore brasiliano ha colpito il direttore di gara alla schiena, venendo immediatamente espulso. Oltre al danche la beffa, dato che la sua squadra è stata rimontata dal 2-0 allo 2-2. Per il sudamericano, inoltre, una multa da 200.000 yan (quasi 30mila euro). Si conferma particolarmente severa la federazione cinese, che pochi anni fa aveva sanzionato Oscar con otto giornate di squalifica per aver dato vita ad una rissa durante una gara. SportFace.

