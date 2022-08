Barbara D’Urso | il tragico lutto di queste ore | “Mancherai a tutti noi…”

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 26 agosto 2022) La conduttrice Mediaset ha perso recentissimamente una persona alla quale voleva un mare di bene. Per questo motivo ha speso alcune parole sui social network in cui ha manifestato tutto il suo dolore per la tragica scomparsa diore È tutto pronto per la quindicesima stagione di “Pomeriggio Cinque”, la quale prenderà il via il prossimo 5 di settembre. Inizialmente sembrava che la nuova edizione dovesse partire più in avanti nel calendario ma, le imminenti elezioni politiche, hanno fatto sì che venisse anticipata la messa in onda del format targato Mediaset.(Websource)I telespettatori potranno seguire i tanti temi e argomenti che saranno dibattuti nel salotto televisivo dinella consueta fascia oraria, vale a dire dalle 17:25 fino alle ore 18:45. ...