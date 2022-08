Arrivano i temporali in Italia | ecco dove | le previsioni per il weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 agosto 2022) Meteo. Quello che si appresta è l’ultimo fine settimana di agosto. L’estate è agli sgoccioli, e il clima, così come le temperature, hanno già iniziato a farcelo capire, con tregue sempre più frequenti e durature dalle roventi temperature che hanno caratterizzato le scorse settimane. Meteoe rovesci nel fine settimana Il meteo, nei prossimi giorni, sarà a tratti molto instabile: aria più fresca atlantica porterà frequential Nord in graduale e parziale estensione verso il Centro-Sud. Tuttavia, come accade sovente durante l’estate, l’instabilità non rovinerà completamente le giornate. I rovesci e i fenomeni ”” saranno di breve durata – al massimo qualche ora – con successive schiarite in tutto il Paese. All’inizio, il tempo comincerà a peggiorare nei prossimi giorni soprattutto al ...