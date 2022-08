Altro che Totti e Ilary Blasi, questo famoso attore la moglie l’ha proprio cancellata (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno degli attori più amati al mondo. Ma questa situazione e questo gesto sono inaspettati davvero per tutti. Separazione (fonte web)Per qualcuno sarà sempre Rocky. Per altri, invece, è Rambo. Oppure, per i più giovani, Barney Ross de “I Mercenari”. Ma per tutti è, indiscutibilmente un mito di Hollywood. Stiamo parlando, ovviamente, di Sylvester Stallone. Un attore amato da tutti. Il mito Sylvester Stallone Non solo le epopee di Rocky e Rambo. O, quella, più recente, de “I Mercenari”. Sylvester Stallone è uno degli attori più longevi e apprezzati del panorama hollywoodiano. A luglio ha compiuto 76 anni, ma non molla di un centimetro. E da tempo è lanciato anche nella carriera da regista. Soprannominato “Sly”, oltre alle tre saghe, alcuni suoi film cult sono “Cobra”, “Lo specialista”, “Sorvegliato speciale”, “Tango & Cash” e “Fuga ... Leggi su topicnews (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno degli attori più amati al mondo. Ma questa situazione egesto sono inaspettati davvero per tutti. Separazione (fonte web)Per qualcuno sarà sempre Rocky. Per altri, invece, è Rambo. Oppure, per i più giovani, Barney Ross de “I Mercenari”. Ma per tutti è, indiscutibilmente un mito di Hollywood. Stiamo parlando, ovviamente, di Sylvester Stallone. Unamato da tutti. Il mito Sylvester Stallone Non solo le epopee di Rocky e Rambo. O, quella, più recente, de “I Mercenari”. Sylvester Stallone è uno degli attori più longevi e apprezzati del panorama hollywoodiano. A luglio ha compiuto 76 anni, ma non molla di un centimetro. E da tempo è lanciato anche nella carriera da regista. Soprannominato “Sly”, oltre alle tre saghe, alcuni suoi film cult sono “Cobra”, “Lo specialista”, “Sorvegliato speciale”, “Tango & Cash” e “Fuga ...

pietroraffa : Draghi con il discorso di oggi si conferma un gigante. Semplicemente di un altro pianeta. Conte, Salvini e Berlusco… - marcocappato : Contro la firma digitale per la democrazia ci sono quasi solo quelli che la confondono col voto elettronico. Certo,… - Mov5Stelle : ? SFIDUCIA COSTRUTTIVA Come già accade in Belgio, Germania e Spagna, vogliamo che si possa far cadere un Governo s… - iris_versari : RT @AndreaMarano11: #JerryEssanMasslo bracciante e rifugiato del Sudafrica,ucciso il 25 agosto1989 #primagliesseriumani “Il razzismo c'è a… - Raff_Napolitano : RT @ViVilaVitaOra: ALTRO CHE AGENDA DRAGHI SI RISCHIA L'AGENDA ZAN Due agende da buttare nella carta straccia. Non servono agende in quest… -