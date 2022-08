Aifa: +12,18% prescrizioni Paxlovid e +5,88% antivirale Merck in 7 giorni (Di venerdì 26 agosto 2022) Milano, 26 ago. (Adnkronos Salute)() - Mentre torna a salire in Italia l'incidenza dei casi di Covid-19, nell'ultima settimana salgono anche le prescrizioni degli antivirali orali disponibili contro il virus per alcune categorie di persone a più alto rischio di forme gravi. In particolare Paxlovid. Secondo il 17esimo rapporto dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sull'impiego di questi medicinali somministrabili a domicilio, dal 18 al 24 agosto le richieste di farmaco per molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) sono cresciute del 5,88% e quelle per Paxlovid* (nirmatrelvir-ritonavir) di Pfizer sono scese del 12,18%. Se si considerano le prescrizioni in rapporto ai positivi, si osserva che per Paxlovid nell'ultima settimana monitorata risultano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Milano, 26 ago. (Adnkronos Salute)() - Mentre torna a salire in Italia l'incidenza dei casi di Covid-19, nell'ultima settimana salgono anche ledegli antivirali orali disponibili contro il virus per alcune categorie di persone a più alto rischio di forme gravi. In particolare. Secondo il 17esimo rapporto dell'Agenzia italiana del farmacosull'impiego di questi medicinali somministrabili a domicilio, dal 18 al 24 agosto le richieste di farmaco per molnupiravir (Lagevrio*) di(Msd fuori da Usa e Canada) sono cresciute del 5,88% e quelle per* (nirmatrelvir-ritonavir) di Pfizer sono scese del 12,18%. Se si considerano lein rapporto ai positivi, si osserva che pernell'ultima settimana monitorata risultano ...

