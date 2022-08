Ultime Notizie – Torna il caldo ma per poco | temporali e aria frizzantina nel weekend

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - junews24com : Avversarie Juve Champions: chi possono incontrare i bianconeri - junews24com : Sconcerti su Zakaria: «Mourinho lo voleva già l’anno scorso, ora la Juve…» -

"Di qualunque colore sarà il prossimo governo, l'Italia ce la farà anche questa volta", ha assicurato il premier uscente dal palco del Meeting Cl di Rimini. Un messaggio sia a Meloni che a Letta , che ...Passando ai dati, il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti, a luglio, e' diminuito per il secondo mese consecutivo e per l'ottava volta nellenove, ma lo ha fatto meno del previsto. Il dato, reso noto dall'associazione di settore National Association of Realtors, e' sceso dell'1% a 89,8 punti, la lettura piu' bassa dall'aprile 2020, ...Due gli internazionali a quattro stelle che questo fine settimana vedono al via cavalieri italiani. Nel CCI4*-S di Blair Castle, in Gran Bretagna, al via c’è infatti Paolo Belvederesi con Cream of t ...Tre per il Terzo Polo di Calenda e Renzi, due a testa per Pd e 5S, solo uno per la destra: "A Roma candidature frutto di logiche nazionali. Ma i big non ...