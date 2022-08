UEFA Champions League 22/23: quadro completo del sorteggio (Di giovedì 25 agosto 2022) L’urna di Nyon ha parlato, il sorteggio UEFA Champions League 22/23 ha decretato chi si affronterà ai gironi per accedere alla fase finale. “Sorridono” Juventus e Milan, con il Napoli soddisfatto a metà. Il girone più impegnativo è capitato all’Inter. Come è andata alle italiane il sorteggio? Il Napoli finisce nel gruppo A e dovrà vedersela con Ajax, Liverpool e infine Rangers. Girone non impossibile dunque, molto presumibilmente si deciderà dalla gara al Maradona contro i Reds e nel doppio incontro con gli olandesi. Il Milan pesca un girone decisamente più alla portata rispetto a quello della scorsa edizione. Il girone più tosto tocca all’Inter. I nerazzurri dovranno confrontarsi con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. I tedeschi sono una vera e propria macchina da guerra. I blaugrana ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) L’urna di Nyon ha parlato, il22/23 ha decretato chi si affronterà ai gironi per accedere alla fase finale. “Sorridono” Juventus e Milan, con il Napoli soddisfatto a metà. Il girone più impegnativo è capitato all’Inter. Come è andata alle italiane il? Il Napoli finisce nel gruppo A e dovrà vedersela con Ajax, Liverpool e infine Rangers. Girone non impossibile dunque, molto presumibilmente si deciderà dalla gara al Maradona contro i Reds e nel doppio incontro con gli olandesi. Il Milan pesca un girone decisamente più alla portata rispetto a quello della scorsa edizione. Il girone più tosto tocca all’Inter. I nerazzurri dovranno confrontarsi con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. I tedeschi sono una vera e propria macchina da guerra. I blaugrana ...

