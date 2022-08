sportli26181512 : Udinese, respinto il ricorso per Nehuen Perez: confermate le due giornate di squalifica: La Corte Sportiva d’Appell… -

Calciomercato.com

L'ex Sporting Lisbona, ma anche Sampdoria, Novara e, ha commesso fallo e si è iscritto nel ... Il suo tiro vienedal muro difensivo dei ragazzi di Kloop. Calcio di punizione importante ...... due con Immobile (primadal portiere poi da Djidji) ed una con Milinkovic, che non riesce ...- Salernitana 0 - 0: Silvestri 7; Becao 6.5, Bijol 6 (24' pt Nuytinck 6), Masina 6; ... Udinese, respinto il ricorso per Nehuen Perez: confermate le due giornate di squalifica Come riporta la corte sportiva d'appello, è stato respinto il reclamo dell'Udinese rispetto alle due giornate di squalifica inferte e Nehuen Perez, che dunque sono confermate.La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il reclamo con procedimento d’urgenza presentato dall’Udinese avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Neh ...