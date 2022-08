The Umbrella Academy 4 sarà l’ultima stagione, la serie chiude rispettando i piani dello showrunner (Di giovedì 25 agosto 2022) The Umbrella Academy 4 ci sarà ma sarà anche l’ultima stagione. Così la serie tv di Netflix, adattamento dei fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, chiuderà la storia dei fratelli Hargreeves con un ultimo ciclo di episodi. “Sono così entusiasta che i fan incredibilmente fedeli di The Umbrella Academy potranno vivere la degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo iniziato cinque anni fa”, ha dichiarato il creatore della serie Steve Blackman in una nota stampa. “Ma prima di arrivare a questa conclusione, abbiamo una storia incredibile per la stagione quattro, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”. Confermato il ritorno del cast ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) The4 cimaanche. Così latv di Netflix, adattamento dei fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá,rà la storia dei fratelli Hargreeves con un ultimo ciclo di episodi. “Sono così entusiasta che i fan incredibilmente fedeli di Thepotranno vivere la degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo iniziato cinque anni fa”, ha dichiarato il creatore dellaSteve Blackman in una nota stampa. “Ma prima di arrivare a questa conclusione, abbiamo una storia incredibile per laquattro, una storia che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”. Confermato il ritorno del cast ...

