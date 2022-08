Tabellone Wta Cleveland 2022: Krejcikova guida il seeding, c’è Trevisan (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Tabellone principale del Wta 250 di Cleveland 2022 (Stati Uniti, Ohio, cemento outdoor). Ci avviciniamo sempre più agli Us Open, ultimo slam dell’anno, ma prima ecco quest’altro torneo americano per riscaldare ulteriormente il motore. A guidare il seeding c’è la ceca Barbora Krejcikova, mentre per l’Italia l’unica tennista nel Tabellone è Martina Trevisan, testa di serie numero 2. Ecco tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo di Cleveland. IL Tabellone PRINCIPALE DEL WTA DI Cleveland QUARTI DI FINALE Pera vs Kenin Samsonova b. Linette 6-4 6-3 (7) Sasnovich b. Brengle 6-4 6-1 (8) Cornet b. Zhang 6-4 6-2 SECONDO TURNO Pera b. (1) Krejcikova 6-4 6-1 Kenin b. (5) Begu 6-3 ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilprincipale del Wta 250 di(Stati Uniti, Ohio, cemento outdoor). Ci avviciniamo sempre più agli Us Open, ultimo slam dell’anno, ma prima ecco quest’altro torneo americano per riscaldare ulteriormente il motore. Are ilc’è la ceca Barbora, mentre per l’Italia l’unica tennista nelè Martina, testa di serie numero 2. Ecco tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo di. ILPRINCIPALE DEL WTA DIQUARTI DI FINALE Pera vs Kenin Samsonova b. Linette 6-4 6-3 (7) Sasnovich b. Brengle 6-4 6-1 (8) Cornet b. Zhang 6-4 6-2 SECONDO TURNO Pera b. (1)6-4 6-1 Kenin b. (5) Begu 6-3 ...

