Serie A, giornata 3: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) Appena due gare e già ci si ritrova con le squadre in blocchi. Soltanto tre a punteggio pieno, ovvero Napoli, Inter e Roma, diverse le squadre a 4 e alcune anche a zero punti, le tre neopromosse. In vista della terza giornata di Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare al fantacalcio, analizzando le varie sfide in programma. Dai big match difficili da pronosticare, come Lazio-Inter, Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli, alle molte sfide che potrebbero cambiare la posizione in classifica di molte squadre. Altra gara difficile per lo Spezia, contro il Sassuolo, il Bologna impegnato contro il Milan e la Cremonese (reduce da due sconfitte) in casa contro il Torino.

