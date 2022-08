Sammy Guevara | “Eddie Kingston è andato fuori controllo | io stavo solo recitando”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Vi abbiamo riportato quest’oggi della sospensione diper un aggressione ai danni died in seguito una più dettagliata descrizione dei problemi intercorsi tra i due, con una ricostruzione più accurata fatta da Fightful. In seguito a quanto letto su Fightful,ha voluto dire la sua, spiegando meglio quanto accaduto tra lui e. Le parole di“Come professionista comunichi le cose che non vuoi che vengano dette (come altre persone con cui ho lavorato come Matt Hardy, Jericho e altri) e io ho comunicato ciò che non volevo venisse detto in questo angle, mentrenon l’ha fatto. Lui non ha fatto lo stesso e non ha detto a me, agli allenatori, a ...

