Renzi: “Tutti applaudono Draghi, sono gli stessi che lo hanno mandato a casa. Conte vuole i voti della sinistra?” (Di giovedì 25 agosto 2022) L’occasione, come sempre, è la sua E-news, alla quale il leader di Italia Viva puntualmente affida commenti e proposte in merito alla situazione politica nazionale. Renzi: “Caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa Draghi per sostenere al suo posto la Meloni?” Ed oggi, in tema di ‘sfide elettorali’, Matteo Renzi ha scritto: “Nel kit del buon candidato Berlusconi suggerisce di attaccare Calenda e Renzi. Peccato, caro Cavaliere, peccato. Ma noi rispondiamo con le idee, non con gli attacchi personali“. Renzi, che dovrà ‘sfidare’ Silvio Berlusconi proprio nella ‘sua’ Milano, aggiunge che “sono sempre pronto a un confronto pubblico in Lombardia. Berlusconi non ha mai avuto il mio voto, ma non avrà mai il mio odio. Se lo incontrassi gli direi: caro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) L’occasione, come sempre, è la sua E-news, alla quale il leader di Italia Viva puntualmente affida commenti e proposte in merito alla situazione politica nazionale.: “Caro Silvio, ma come puoi averper sostenere al suo posto la Meloni?” Ed oggi, in tema di ‘sfide elettorali’, Matteoha scritto: “Nel kit del buon candidato Berlusconi suggerisce di attaccare Calenda e. Peccato, caro Cavaliere, peccato. Ma noi rispondiamo con le idee, non con gli attacchi personali“., che dovrà ‘sfidare’ Silvio Berlusconi proprio nella ‘sua’ Milano, aggiunge che “sempre pronto a un confronto pubblico in Lombardia. Berlusconi non ha mai avuto il mio voto, ma non avrà mai il mio odio. Se lo incontrassi gli direi: caro ...

borghi_claudio : Ecco qui la situazione Senato Toscana. Di questi ne saranno eletti 8 partendo dai capilista a scendere. Tanta bella… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - mariamacina : “La sinistra è rimasta quella delle sovrintendenze vecchia maniera, capaci di dire solo NO: il Ministero ha avuto t… - ranocchia3 : RT @mariamacina: Tutti applaudono Draghi ma sono gli stessi che lo hanno mandato a casa. Noi siamo gli unici coerenti nel sostegno a Draghi… - Gaetana21424492 : RT @mariamacina: Tutti applaudono Draghi ma sono gli stessi che lo hanno mandato a casa. Noi siamo gli unici coerenti nel sostegno a Draghi… -