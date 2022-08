Perugia Bari probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 agosto 2022) Gara valida per la terza giornata della Serie B 22/23. Seconda gara in casa consecutiva per gli umbri, che ospitano il neopromosso. Avvio in sordina per i perugini, che hanno raccolto un punto in due gare. Meglio il cammino dei pugliesi, con due punti in due gare.si giocherà domenica 28 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio Renato Curi di. Come arrivano le squadre? Pareggio a reti bianche per gli umbri contro il Parma. Una gara ostica, che ha visto ilfaticare contro un buon Parma. Il punto alla fine è arrivato, ma con qualche sofferenza di troppo. Avvio lento di stagione, a dimostrazione di come la squadra sia ancora un cantiere aperto. Ilha iniziato la stagione con un pareggio e anche nell’ultima gara contro il Palermo è arrivato un ...