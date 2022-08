No al confronto fra Letta e Meloni perché viola la par condicio. Ma non è così e vi spiego perché

StandbyAgain : RT @GaetanoRizzo18: L'AgCom boccia il confronto TV fra Letta e Meloni che i due si erano preparati con la complicità di Vespa Una figura da… - clemgio : @xxxfida @pbecchi Non è vero! Il confronto è indiretto fra #USA e #RUSSIA. L’ #Ucraina ci mette solo la macelleria militare e civile. - NelloGar : RT @PolScorr: Idee a parte Solo in Italia un confronto politico su temi economici si può svolgere fra un esperto economista e un condannat… - IlSedutomulo : RT @PolScorr: Idee a parte Solo in Italia un confronto politico su temi economici si può svolgere fra un esperto economista e un condannat… - TV7Benevento : Cei: trenta vescovi a confronto su aree spopolate del Paese. - -

Analisi Difesa

Sui giornali di oggi è riportata la notizia che ieri l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe deciso di non far effettuare ilEnrico Letta e Giorgia Meloni in quanto contrario alla par condicio . Non è così! Si tratta di una interpretazione assolutamente non corretta e parziale di una delibera, articolata e ...Allo studio hanno preso parte 3.874 personei 20 e i 99 anni, il 18,6% dei quali erano fumatori, il 40,9% ex fumatori, mentre il 40,5% non aveva mai fumato. I ricercatori hanno messo a... Il confronto tra USA e Russia rischia di allargarsi a Libia e Siria – Analisi Difesa Sui giornali di oggi è riportata la notizia che ieri l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe deciso di non far effettuare il ...P rezzi della materia prima all’ingrosso su valori record e taglio delle forniture di gas dalla Russia alimentano una crisi del comparto energetico che potrebbe tradursi in nuove stangate autunnali in ...