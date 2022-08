Michela Persico pre workout | la scollatura è disarmante | utenti impietriti – FOTO

(Di giovedì 25 agosto 2022) . La giornalista è decisamente in forma e si vede: che spettacolo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMcontinua a regalare perle ai propri fans in maniera incredibile. La compagna di Rugani sembra aver concluso le proprie ferie e in concomitanza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tuttosport

, compagna di Daniele Rugani, riprende lo scherzo fatto dal difensore della Juve ad un amico della ...E ancora: Rugani è negli States edice di essere gelosa. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni ... Michela Persico, allenamenti duri in palestra per tenersi in forma! Bellezza più unica che rara quella di Michela Persico in grado, con i suoi post, di lasciare tutti senza parole.La compagna di Daniele Rugani non molla un centimetro per farsi trovare in pronta in vista della ripartenza televisiva. (da michelapersico Instagram) ...