Meloni: "Non rovineremo le casse statali". Salvini: "No ai miracoli, ma un po' di tasse in meno con la Flat tax". Calenda e l'emergenza energetica: "Sospendere la campagna elettorale" (Di giovedì 25 agosto 2022) Conte: "Chi è di sinistra vota noi". Gli risponde Renzi: "Amico di Trump e premier dei Dl Salvini". Il segretario del Pd Letta: la competizione è tra noi e destra, o di qua o di là. Tajani: "Centrodestra toccherà diritto aborto? Ma per carità". Il capo di Fi sulla Flat Tax: "Al 23%? Può scendere anche al 15%"

GiuseppeConteIT : Lo avevamo detto, il confronto a lume di candela in Rai su cui si sono accordati Letta e Meloni non rispetta il dir… - LaVeritaWeb : Mentre Letta si scaglia contro la Meloni per un video, escono gli impressionanti dati del Viminale sui crimini comm… - CarloCalenda : E se cercate il patriottismo, quello vero, quello Repubblicano, non quello pecoroneccio di Salvini o Orbaniano dell… - RiccardoSasso10 : L’insegnamento cristiano è l’esatto contrario di quello che predicano Giorgia Meloni e il suo partito. Noi cristian… - CarloMarino1969 : @alesallusti senza maggioranza il cdx non avrà mai la Meloni premier, ovvio che torna Draghi, al massimo un moderato tipo Tajani -