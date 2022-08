Luciano Pavarotti premiato con una stella nella Walk of fame di LA: le parole della figlia del tenore italiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Il riconoscimento è tra i più prestigiosi del mondo: una stella sulla celebre Walk of fame di Los Angeles, negli Stati Uniti. A ritirarla, la figlia del tenore Cristina Pavarotti e sua nipote. La stella a Luciano Pavarotti nella Walk of fame Porta il suo nome e sarà collocata nella Walk of fame, la passeggiata di Hollywood con le star più famose del mondo. A Pavarotti viene attribuita postuma, a 15 anni dalla sua morte. A ritirarla sono la figlia Cristina e la nipote Caterina Lo Sasso, presenti anche a nome delle altre figlie Lorenza, Giuliana e Alice. “È un grande onore rappresentare mio padre ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 agosto 2022) Il riconoscimento è tra i più prestigiosi del mondo: unasulla celebreofdi Los Angeles, negli Stati Uniti. A ritirarla, ladelCristinae sua nipote. LaofPorta il suo nome e sarà collocataof, la passeggiata di Hollywood con le star più famose del mondo. Aviene attribuita postuma, a 15 anni dalla sua morte. A ritirarla sono laCristina e la nipote Caterina Lo Sasso, presenti anche a nome delle altre figlie Lorenza, Giuliana e Alice. “È un grande onore rappresentare mio padre ...

