Lazio, Sarri: 'Tour de force al via con l'Inter, non farò rotazioni scientifiche. Il gol dell'anno scorso? Era giustissimo...' (Di giovedì 25 agosto 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dell'Olimpico contro l'Inter: "L’Inter... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Maurizio, tecnico, ha parlato in conferenza stampa in vistaa sfida'Olimpico contro l': "L’...

sportface2016 : #SerieA | #Lazio vs #Inter, #Sarri: 'Non devo cancellare #Inzaghi dalla memoria dei tifosi' - GoalItalia : 'L'Inter è la squadra più forte del campionato' 'Il goal di Felipe Anderson dello scorso anno? Bastava che l'Inter… - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Tour de force al via con l'Inter? Non faccio rotazioni scientifiche. Il mercato non devo farlo io...… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri: 'Tour de force al via con l'Inter? Non faccio rotazioni scientifiche. Il mercato non devo farlo io...' - LazionewsEu : #Lazio, la conferenza stampa di #Sarri prima dell'#Inter ??? #sslazio #LazioNews #LazionewsEU -