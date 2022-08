Il gas vola sopra i 300 euro | poi scende Ma ormai è una scheggia impazzita

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – Il gas è unadi prezzi folli efuori controllo. La situazione che emerge dagli ultimi aggiornamenti Ansa è oltremodo drammatica. Gas, ladei prezzi Solo tre giorni fa erano 286a Megawattora, record assoluto di sempre. Adesso un nuovo record che sfonda il muro dei 300, prima di ridire, ma chissà per quanto. Il gasinfiamma i mercati e mette davvero il terrore sul futuro della nostra economia. La seduta di ieri ha toccato massimi mai visti. L’orario caldo è quello delle 17.30, quando il prezzo, sempre sulla piazza di Amsterdam, arriva alla quota mai neanche immaginata di 302,995. Per poi calare a 290, in ...

Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas vola a 270 euro dopo il nuovo stop di Nord Stream annunciato da Gazprom. Apertura in forte rialzo… - IlPrimatoN : Situazione fuori controllo - call_the_kernel : È una truffa. Hanno creato il #PUN (prezzo unico nazionale), che segue la speculazione in borsa del gas, anche per… - paolo_rubicon : lo dico e ridico, sarò accusato di comunismo ma il ttf va bloccato - massimo09421979 : IL PREZZO DEL GAS VOLA E SFONDA QUOTA 300 EURO AL MEGAWATTORA! -

rincaro prezzi- Tensione e volatilità sui prezzi delnaturale che tocca, nel corso della seduta nuovi massimi. Intorno alle 17.30 il prezzo del futures scambiato ad Amsterdam sfonda quota 300 euro (tocca il record intraday di 302,995 euro ...L'Euro debole è un vantaggio per l'industria italiana Difficile trovare entusiasmo e ottimismo in un momento in cui ilsopra i 300 euro al Mw/h facendo presagire un autunno caldo (per le aziende) e un inverno gelido (per le case degli italiani) . Eppure qualche motivo per essere tiepidamente ottimisti c'è, ed ... Il gas vola e le borse scendono 300 euro al megawattora, con una crescita che sembra inarrestabile. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non si era mai toccato un livello così alto. Con ricadute drammatiche ...Lievi guadagni nella terza seduta della settimana. Vola il prezzo del gas, ma le parole di Panetta (Bce) tranquillizzano il mercato. Ecco le società che a Piazza Affari si sono distinte per performanc ...