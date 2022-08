Fregene, l’aperitivo costa 753 euro. Ma ora il bar rischia di chiudere (Di giovedì 25 agosto 2022) Un semplice aperitivo tra amici è costato quanto un mese di affitto circa. Questa volta lo scontrino da incubo arriva da Fregene, sul litorale romano.Tra temperature torride, campagna elettorale in corso e scontrini da incubo questa estate 2022 non ce la dimenticheremo facilmente. A quanto pare per fare l’aperitivo in certi locali è necessario prima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 agosto 2022) Un semplice aperitivo tra amici èto quanto un mese di affitto circa. Questa volta lo scontrino da incubo arriva da, sul litorale romano.Tra temperature torride, campagna elettorale in corso e scontrini da incubo questa estate 2022 non ce la dimenticheremo facilmente. A quanto pare per farein certi locali è necessario prima L'articolo proviene da Leggilo.org.

SirDistruggere : Si lamentano per lo scontrino di 753 euro per l’aperitivo in spiaggia a Fregene, poi si scopre che: * erano in 21… - banaedr : L'aperitivo a Fregene, conto da 753 euro: «Oltre 500 solo di coperto, ma qualcuno era in piedi». La replica del loc… - domenicosabell1 : L'aperitivo a Fregene, conto da 753 euro: «Oltre 500 solo di coperto, ma qualcuno era in piedi». La replica del loc… - TheFranzola : RT @SirDistruggere: Si lamentano per lo scontrino di 753 euro per l’aperitivo in spiaggia a Fregene, poi si scopre che: * erano in 21 anch… - erika_scalia : RT @SirDistruggere: Si lamentano per lo scontrino di 753 euro per l’aperitivo in spiaggia a Fregene, poi si scopre che: * erano in 21 anch… -