Esami sulle acque, dati sfavorevoli per Minori (Di giovedì 25 agosto 2022) di Monica De Santis Esiti sfavorevoli per le acque di Minori. A confermarlo è l’Arpac che ha pubblicato i dati delle recenti analisi effettuate su tutti i tratti delle località costiere di Napoli e Salerno. dati che confermano la balneabilità per quasi tutte le località delle due province. dati che si riferiscono ai prelievi e alle analisi effettuate sui campioni d’acqua marina fatti nelle scorse settimane. “Bocciate” per ora, visto l’esito sfavorevole delle analisi, località come Lido di Licola nel comune di Pozzuoli e Minori, sulla Costiera Amalfitana. Come detto a comunicare gli esiti sia positivi che negati in materia di balneabilità delle acque napoletane e salernitane è stata l’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania). In ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 agosto 2022) di Monica De Santis Esitiper ledi. A confermarlo è l’Arpac che ha pubblicato idelle recenti analisi effettuate su tutti i tratti delle località costiere di Napoli e Salerno.che confermano la balneabilità per quasi tutte le località delle due province.che si riferiscono ai prelievi e alle analisi effettuate sui campioni d’acqua marina fatti nelle scorse settimane. “Bocciate” per ora, visto l’esito sfavorevole delle analisi, località come Lido di Licola nel comune di Pozzuoli e, sulla Costiera Amalfitana. Come detto a comunicare gli esiti sia positivi che negati in materia di balneabilità dellenapoletane e salernitane è stata l’Arpac (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania). In ...

