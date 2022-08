(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Leggo cheaccuserebbe il Partito Democratico dire in ritardo sull'emergenza. Capisco che uno che non sta mai income lui possa pensare che le cose si facciano con una dichiarazione o un tweet". Così Chiaradel Pd su Fb. "Ma siccome di questi temi ce ne siamo occupati, e molto, in questi mesi, mi domando: dov'eranoe la Lega mentre il PD lavorava in Commissione ai Decreti, insieme al Governo Draghi (quello che lui ha fatto cadere, togliendo la fiducia) per abbattere il costo delleper le famiglie con il bonus, ridurre l'IVA e gli oneri di sistema, finanziare il credito di imposta per le imprese energivore, semplificare e sbloccare le ...

laberra8_ : @CeciliaVig Non solo gli alleati ma anche i parlamentari del PD come Chiara Braga candidata a Como. -

Energia: Braga a Salvini, 'Pd arriva tardi su bollette Si vede che non stai in Parlamento…' Così Chiara Braga del Pd su Fb. "Ma siccome di questi temi ce ne siamo occupati, e molto, in questi mesi, mi domando: dov erano Salvini e la Lega mentre il PD lavorava in Commissione ai Decreti ..."La priorità di famiglie e imprese è oggi quella di far fronte alla perdita di potere d'acquisto, determinata anche da un insostenibile aumento dei prezzi dell'energia. Per il Partito Democratico ...