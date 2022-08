Emergenza bollette, gli aumenti? Non per tutti. Ecco la differenza tra chi è in “tutela” e chi ha contratto a prezzo bloccato sul mercato libero (Di giovedì 25 agosto 2022) Con l’avvicinarsi dell’autunno e il fisiologico aumento dei consumi l’Emergenza bollette è tornata alla ribalta. E se ne sono accorti anche i leader in piena campagna elettorale. Come sottolineato dall’autorità di regolazione del settore energetico Arera in un documento inviato a governo e Parlamento il 29 luglio scorso, senza interventi da parte dell’esecutivo gli aumenti per il trimestre ottobre-dicembre sarebbero di oltre il 100% e il decreto Aiuti bis non basta per evitare “variazioni mai verificatesi”. Questo mentre le forniture di gas russo sempre più incerte. L’ultimo segnale è stato l’annuncio da parte di Gazprom della decisione di interrompere per manutenzione dal 31 agosto al 2 settembre i flussi nel gasdotto Nord Stream 1. Per avere un’idea di quanto gli aumenti dei prezzi dell’energia abbiano inciso finora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Con l’avvicinarsi dell’autunno e il fisiologico aumento dei consumi l’è tornata alla ribalta. E se ne sono accorti anche i leader in piena campagna elettorale. Come sottolineato dall’autorità di regolazione del settore energetico Arera in un documento inviato a governo e Parlamento il 29 luglio scorso, senza interventi da parte dell’esecutivo gliper il trimestre ottobre-dicembre sarebbero di oltre il 100% e il decreto Aiuti bis non basta per evitare “variazioni mai verificatesi”. Questo mentre le forniture di gas russo sempre più incerte. L’ultimo segnale è stato l’annuncio da parte di Gazprom della decisione di interrompere per manutenzione dal 31 agosto al 2 settembre i flussi nel gasdotto Nord Stream 1. Per avere un’idea di quanto glidei prezzi dell’energia abbiano inciso finora ...

