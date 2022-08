Elezioni 2022: perchè l’addio di 4 parlamentari non tarperà le ali a Forza Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l’addio al veleno di Mimmo De Siano, Marzia Ferraioli, Carlo Sarro e Antonio Pentangelo non tarperà le ali di Forza Italia. Nelle stanze del partito di Berlusconi ne sono più che convinti per almeno per più di una ragione. La prima deriva dai sondaggi: Forza Italia in Campania ha conquistato da tempo la doppia cifra tanto auspicata da Antonio Tajani. Ma non è una novità: i numeri sono stati in risalita fin dall’inizio del rinnovamento del partito voluto da Fulvio Martusciello. Forza Italia, a Napoli e dintorni, si confermerà di gran lunga primo partito del centrodestra. La seconda ragione che fa respirare aria di ottimismo in casa azzurra è che le candidature, da Annarita Patriarca a Stefano Caldoro, da Franco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –al veleno di Mimmo De Siano, Marzia Ferraioli, Carlo Sarro e Antonio Pentangelo nonle ali di. Nelle stanze del partito di Berlusconi ne sono più che convinti per almeno per più di una ragione. La prima deriva dai sondaggi:in Campania ha conquistato da tempo la doppia cifra tanto auspicata da Antonio Tajani. Ma non è una novità: i numeri sono stati in risalita fin dall’inizio del rinnovamento del partito voluto da Fulvio Martusciello., a Napoli e dintorni, si confermerà di gran lunga primo partito del centrodestra. La seconda ragione che fa respirare aria di ottimismo in casa azzurra è che le candidature, da Annarita Patriarca a Stefano Caldoro, da Franco ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Agcom: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. La delibera del garante arriva dopo… - fattoquotidiano : Elezioni, la top 10 dei ‘dinosauri’ in Parlamento. Dal recordman Casini a Prestigiacomo, i ri-candidati (in seggi b… - petergomezblog : Elezioni, la soluzione di Calenda per la candidata filo-Putin Modestino: “Resta in lista, non si occuperà di politi… - arcocielo : RT @erretti42: Conte: 'Sembra che le forze che parlano di agenda Draghi abbiano obiettivo di gestire il potere, anche senza di lui' “se q… - PorellaOfficial : RT @gayit: Elezioni politiche 2022 e comunità LGBTQIA+, quali temi ci sono nei programmi dei partiti -