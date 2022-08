Colpo di scena: dove va Cristiano Ronaldo, mercato-terremoto (Di giovedì 25 agosto 2022) La voglia di lasciare lo United la conoscono tutti, così come l'ultima possibilità dell'Olympique Marsiglia, che sta cercando di far quadrare tutti gli incastri per portare Cristiano Ronaldo in Francia. Non il Psg, che in passato cercò CR7, ma il club allenato da Igor Tudor. Tifosi dell'OM impazziti e un bug sul sito del club francese c'è mostrato chiaramente un dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi. Alcuni video pubblicati dai vari utenti e tifosi dell'OM su Twitter, infatti, mostrano come il sito del Marsiglia funzioni correttamente in ogni sezione: dalle news, alla gallery, fino alla scheda di ogni singolo giocatore della rosa. Ma se si clicca sulla scheda di Jonathan Clauss, il giocatore della squadra che indossa la famosa maglia numero 7, ecco che il profilo mostra il notissimo “errore 404”. Anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) La voglia di lasciare lo United la conoscono tutti, così come l'ultima possibilità dell'Olympique Marsiglia, che sta cercando di far quadrare tutti gli incastri per portarein Francia. Non il Psg, che in passato cercò CR7, ma il club allenato da Igor Tudor. Tifosi dell'OM impazziti e un bug sul sito del club francese c'è mostrato chiaramente un dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi. Alcuni video pubblicati dai vari utenti e tifosi dell'OM su Twitter, infatti, mostrano come il sito del Marsiglia funzioni correttamente in ogni sezione: dalle news, alla gallery, fino alla scheda di ogni singolo giocatore della rosa. Ma se si clicca sulla scheda di Jonathan Clauss, il giocatore della squadra che indossa la famosa maglia numero 7, ecco che il profilo mostra il notissimo “errore 404”. Anche ...

