CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGIO GIRONI: ECCO LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE (Di giovedì 25 agosto 2022) Alle 18 si sono tenuti i sorteggi della fase a GIRONI di CHAMPIONS LEAGUE. Non è andata benissimo alle ITALIANE. Il Milan, in prima fascia, pesca Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. La Juventus, in seconda fascia, dovrà vedersela con Psg, Benfica e Maccabi Haifa. Al Napoli, in terza fascia, toccano Ajax, Liverpool e Rangers. Sfortunatissima l'Inter, che affronterà Bayern e Barcellona oltre al Viktoria Plzen. CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGIO, MILAN CONTRO CHELSEA, SALISBURGO E DINAMO ZAGABRIA Poteva andar meglio al Milan, ma anche molto peggio: l'avversario più tosto è il Chelsea, che in questi giorni vuole strappare Leao ai rossoneri e che si è già rinforzato con gli acquisti di Koulibaly, Cucurella e Sterling, era sicuramente tra gli avversari più forti della seconda ...

