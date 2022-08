Champions League, Inter nel girone C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen (Di giovedì 25 agosto 2022) Champions League 2022/2023: Inter inserita nel girone C Si sono conclusi da poco i sorteggi della Champions League ad Istanbul con l’Inter inserita nel girone C. Il club nerazzurro, inserito nella terza fascia affronterà Bayern Monaco (prima fascia), Barcellona (seconda fascia) e Viktoria Plzen (quarta fascia). Il riepilogo: Bayern Monaco, Barcellona, Inter e Viktoria Plzen L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)2022/2023:inserita nelC Si sono conclusi da poco i sorteggi dellaad Istanbul con l’inserita nelC. Il club nerazzurro, inserito nella terza fascia affronterà(prima fascia),(seconda fascia) e(quarta fascia). Il riepilogo:L'articolo proviene damagazine.

acmilan : ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per… - sscnapoli : Il nostro girone di Champions League ?? ?? #UCL | #UCLdraw ?? #ForzaNapoliSempre - juventusfc : Quali saranno le nostre avversarie in questa edizione della Champions League? ?? ?? Fate uno screenshot e condividet… - ThiagoM34738620 : @OfficialUSLecce Ma la Champions League la spediranno direttamente in sede? - psnapoli : il #Napoli ha ufficializzato l'uscita nuova #maglia, in ottica #europea, ovvero la #Champions #forzanapolisempre… -