Boniek | «Non rinnego gli anni alla Juventus | ma ora mi sento sicuramente più romanista»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sabato si gioca Juve-Roma. Il Messaggero intervista Zibì, trea Torino e trentasette a Roma, ma non ha dubbi: «Sonopiù». Scelga un giocatore della Juve. «Platini». Più forte di Falcao? «Come calciatore non c’è paragone. Falcao era un grande personaggio, l’uomo giusto per quella Roma, che aveva bisogno di un leader di quel tipo, perché chi c’era non aveva le sue caratteristiche. Lui era avanti a tutti anche nel modo di presentarsi, di comunicare: sempre elegante, giacca e cravatta, frequentava i salotti…». Da giocatore della Roma si rendeva conto del potere che aveva la? «Passiamo a un’altra domanda…». Il prossimo Juve-Roma è sfida scudetto? «E’ una grande partita, tra due ambiziose. La Roma è una squadra, molto coraggiosa. Se la Juve perde potrebbe aprirsi ...