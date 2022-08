Austerità e crisi economica. Macron avvisa i suoi ministri: “Sono finiti i tempi dell’abbondanza”. Un avvertimento anche all’Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) Le frasi di Macron sembrano preparare il governo e il Paese a conflitti sociali possibili nelle prossime settimane, aggravati dall'inflazione — che pure è la più bassa nella Ue dopo Malta — e dal taglio delle forniture russe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 agosto 2022) Le frasi disembrano preparare il governo e il Paese a conflitti sociali possibili nelle prossime settimane, aggravati dall'inflazione — che pure è la più bassa nella Ue dopo Malta — e dal taglio delle forniture russe L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Austerità e crisi economica. Macron avvisa i suoi ministri: “Sono finiti i tempi dell’abbondanza”. Un avvertimento… - TeddeValerio : @EnricoLetta @pdnetwork 'La crisi economica che colpisce la Francia non risale a questa estate. Non risale alla gue… - PierFerri21 : RT @marioerdrago: In pratica l'economia ????, dopo decenni di austerità, è così debole che sono impossibilitati a esigere dai cittadini altro… - TeddeValerio : 'La crisi economica che colpisce la Francia non risale a questa estate. Non risale alla guerra in Ucraina. Emmanuel… - MarceVann : RT @marioerdrago: In pratica l'economia ????, dopo decenni di austerità, è così debole che sono impossibilitati a esigere dai cittadini altro… -