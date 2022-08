Zanoli: «Siamo un po’ in calo a livello fisico, ci siamo allenati stamattina, ma stiamo dando il massimo» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nell’intervallo di Napoli-Juve Stabia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il terzino del Napoli, Alessandro Zanoli. «siamo un po’ in calo a livello fisico, stamattina ci siamo allenati. Però stiamo dando il massimo, vogliamo arrivare pronti alla gara con la Fiorentina. Abbiamo cambiato modulo per dare spazio ai ragazzi nuovi, stiamo giocando bene». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nell’intervallo di Napoli-Juve Stabia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il terzino del Napoli, Alessandro. «un po’ inci. Peròil, vogliamo arrivare pronti alla gara con la Fiorentina. Abbiamo cambiato modulo per dare spazio ai ragazzi nuovi,giocando bene». L'articolo ilNapolista.

LORENZINHO83 : RT @napolista: #Zanoli: «Siamo un po’ in calo a livello fisico, ci siamo allenati stamattina, ma stiamo dando il massimo» A Radio Kiss Kis… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Zanoli all’intervallo: “Siamo un po’ in calo fisicamente. Con la Fioren… - napolista : #Zanoli: «Siamo un po’ in calo a livello fisico, ci siamo allenati stamattina, ma stiamo dando il massimo» A Radio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Zanoli: 'C'è stanchezza dopo l'allenamento ma stiamo giocando bene' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Zanoli: 'C'è stanchezza dopo l'allenamento ma stiamo giocando bene' -