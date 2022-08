Un posto al sole | spoiler | caccia a Lello Valsano

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Unal, dopo la pausa estiva, torna in onda lunedì 29 agosto 2022 con grandi colpi di scena per quanto concerne l'attentato diai danni di Susanna e Viola. A Palazzo Palladini, stando aglirelativi alle prossime puntate, tutti apprenderanno la notizia e saranno sconvolti e sotto shock. In particolare, Silvia che tornerà dalle vacanze e ascolterà il drammatico racconto di Rossella e Diego. Intanto, si aprirà una vera e propriache fuggirà via dopo aver sparato contro le due donne per vendicarsi di Eugenio Nicotera e di Raffaele Giordano. A voler catturare il pericoloso criminale a tutti i costi sarà soprattutto Franco che, in un primo momento, deciderà di avvalersi dell'aiuto di Nunzio. In ...