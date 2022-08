Ultime Notizie – Draghi al Meeting di Rimini: “Italia si è dimostrata grande Paese” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Due brevi considerazioni prima di passare alla parte più formale del mio discorso: grazie per il calore di questo applauso, grazie per la vostra accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce molto nel profondo. Voi giovani -oggi parlerò soprattutto ai giovani- vivete la politica come ideali da condividere, come impegno sociale, come testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi riflettete, combattete, costruite. Ecco perché l’accoglienza, il vostro entusiasmo, mi colpiscono molto, perché voi siete la speranza della politica”. Così il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini. “Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così – ha detto il premier – gli Italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Due brevi considerazioni prima di passare alla parte più formale del mio discorso: grazie per il calore di questo applauso, grazie per la vostra accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce molto nel profondo. Voi giovani -oggi parlerò soprattutto ai giovani- vivete la politica come ideali da condividere, come impegno sociale, come testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi riflettete, combattete, costruite. Ecco perché l’accoglienza, il vostro entusiasmo, mi colpiscono molto, perché voi siete la speranza della politica”. Così il premier Mariointervenendo aldi. “Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così – ha detto il premier – glini hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia ...

