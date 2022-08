Ultime Notizie – Covid, report Fiaso: “Decisa discesa ricoveri, in terapia intensiva -33%” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prosegue in maniera netta il calo dei ricoveri Covid. Il numero dei pazienti in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito del 19,6%. Il dato emerge dalla rilevazione del 23 agosto negli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare, a incidere maggiormente sulla riduzione è la brusca discesa dei ricoveri nelle terapie intensive che, dopo settimane di sostanziale stabilità con scostamenti minimi, si sono ridotti del 33%. Rimane, all’interno delle rianimazioni, un 33% di soggetti non vaccinati, mentre tra i ricoverati vaccinati quasi l’80% ha ricevuto l’ultima somministrazione da oltre 6 mesi, senza effettuare il richiamo della quarta dose. Con il segno meno anche i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prosegue in maniera netta il calo dei. Il numero dei pazienti in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito del 19,6%. Il dato emerge dalla rilevazione del 23 agosto negli ospedali sentinella aderenti alla rete, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare, a incidere maggiormente sulla riduzione è la bruscadeinelle terapie intensive che, dopo settimane di sostanziale stabilità con scostamenti minimi, si sono ridotti del 33%. Rimane, all’interno delle rianimazioni, un 33% di soggetti non vaccinati, mentre tra i ricoverati vaccinati quasi l’80% ha ricevuto l’ultima somministrazione da oltre 6 mesi, senza effettuare il richiamo della quarta dose. Con il segno meno anche i ...

