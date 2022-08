Ucraina: Downing Street in blu e giallo per il giorno dell'indipendenza ucraina (Di mercoledì 24 agosto 2022) Londra, 24 ago. (Adnkronos) - L'ingresso principale dell'ufficio del Primo Ministro britannico, al 10 di Downing Street, a Londra, è stato decorato con i colori della bandiera nazionale ucraina, con girasoli e ortensie blu, in onore del giorno dell'indipendenza dell'ucraina. "Il girasole è il fiore nazionale dell'ucraina... È diventato un potente simbolo di stabilità e unità per gli ucraini che continuano a resistere all'aggressione russa. La Gran Bretagna sarà vicina agli amici ucraini, ora e in futuro", ha affermato su Facebook il premier britannico Boris Johnson, sottolineando di "non aver mai dubitato per un momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Londra, 24 ago. (Adnkronos) - L'ingresso principale'ufficio del Primo Ministro britannico, al 10 di, a Londra, è stato decorato con i coloria bandiera nazionale, con girasoli e ortensie blu, in onore del. "Il girasole è il fiore nazionale... È diventato un potente simbolo di stabilità e unità per gli ucraini che continuano a resistere all'aggressione russa. La Gran Bretagna sarà vicina agli amici ucraini, ora e in futuro", ha affermato su Facebook il premier britannico Boris Johnson, sottolineando di "non aver mai dubitato per un momento ...

