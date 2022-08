Tuttosport – Juventus | si chiude Milik Il risparmio va a… Paredes

(Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 22:13:21 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: TORINO – La scelta è stata fatta. Eccoci a parlare del vice Dusan Vlahovic con Fabio Riva e Stefano Lanzo dalla redazione: «Troppo pesante l’ingaggio chiesto da Memphis Depay, 7 milioni più bonus. Così allapreferisconore con Arkadiusz, visti i buoni rapporti con i dirigenti del Marsiglia che facilitano l’operazione: 2 milioni di prestito oneroso e 8 per il riscatto. Attesi a Torino gli agenti del polacco per definire l’ingaggio che si aggirerà intorno ai 3,5 milioni». Un belper il club bianconero. Che porterà a… «Leandrodel Psg. Il tavolo apparecchiato da tempo. Ma serve l’offerta giusta oppure l’apertura al prestito. La Juve poi lavora alle uscite di Arthur e Zakaria per far posto ...

Così allapreferiscono chiudere con Arkadiusz Milik , visti i buoni rapporti con i dirigenti del Marsiglia che facilitano l'operazione: 2 milioni di prestito oneroso e 8 per il riscatto. Attesi a Torino glia genti del polacco. Con il Marsiglia tutto ok da giorni: prestito a 2 milioni, riscatto a 8. E l'argentino del Psg aspetta il blitz ...