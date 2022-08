Travolta in bici mentre torna a casa: Flavia muore a 22 anni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fine delle speranze per Flavia Di Bonaventura. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni investita domenica scorsa da un'automobile a Roseto, in provincia di Teramo. La giovane, dopo aver trascorso la serata ad una festa, stava tornando a casa in... Leggi su today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fine delle speranze perDi Bonaventura. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22investita domenica scorsa da un'automobile a Roseto, in provincia di Teramo. La giovane, dopo aver trascorso la serata ad una festa, stavando ain...

