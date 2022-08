Tottenham, obiettivo Adama Traorè per chiudere il mercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Tottenham punta Adama Traore come colpo di fine mercato. L’attaccante esterno spagnolo del Wolverhampton è infatti in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, dopo che il trasferimento era sfumato lo scorso gennaio per la volontà del giocatore di tornare al Barcellona dove aveva iniziato la carriera. Adesso però l’operazione potrebbe avere costi ancora più contenuti, considerando anche il fatto che Traore è in scadenza di contratto nel giugno 2023. A riportare l’interesse del Tottenham per il giocatore è “Express Sport”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) IlpuntaTraore come colpo di fine. L’attaccante esterno spagnolo del Wolverhampton è infatti in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, dopo che il trasferimento era sfumato lo scorso gennaio per la volontà del giocatore di tornare al Barcellona dove aveva iniziato la carriera. Adesso però l’operazione potrebbe avere costi ancora più contenuti, considerando anche il fatto che Traore è in scadenza di contratto nel giugno 2023. A riportare l’interesse delper il giocatore è “Express Sport”. SportFace.

