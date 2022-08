Tasse, sanzioni, energia e sicurezza nella campagna elettorale ad un mese dal voto (Di mercoledì 24 agosto 2022) - Continuano a far discutere le parole di di Salvini che torna sulle sanzioni alla Russia. Ancora scontro Letta - Meloni sulla diffusione del video dello stupro di Piacenza. Il M5s sempre più isolato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) - Continuano a far discutere le parole di di Salvini che torna sullealla Russia. Ancora scontro Letta - Meloni sulla diffusione del video dello stupro di Piacenza. Il M5s sempre più isolato ...

maestrodistrada : Tranquilla. Ci sta’pensando il trio Meraviglia con: blocco navale e #devianze;revoca sanzioni a #Putin,#flattax e… - GOBI000000 : @cavicchioli Grazie Draghiiiiii grazie adesso con le tue stupende sanzioni fatte a cazzo l'Italia è in rovina. Però… - dacicus22 : @andreacantelmo8 A me non importa se i russi risentono le conseguenze di queste sanzioni ! È che non le devo risent… - GuidoCavalcant : Mi raccomando cari Italiani dalla corta memoria,rimembrate coloro che in questi due anni hanno votato ogni sorta di… - massimo_boscia : @TheForgottenM13 @Faro_Liberale @gervasoni1968 Ovvio, ma noi investiamo in campagne di sensibilizzazione verso il t… -