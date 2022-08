“Stanno insieme, di nuovo”. I due vip lo annunciano così: fan in estasi (Di mercoledì 24 agosto 2022) La notizia più bella è arrivata in queste ore e sta facendo sognare nuovamente i fan. Una coppia che sembrava ormai destinata a non stare più insieme avrebbe rifatto pace e la reunion amorosa sarebbe già avvenuta. A svelare tutto la pagina social The Pipol Gossip, infatti ci sono degli indizi che non lasciano più spazio a dubbi. E pensare che solamente un paio di settimane fa aveva deciso di rompere il legame sentimentale, ma ora pare che abbiano chiarito. Parliamo di Aurora Baruto e di Mura. Dunque, Aurora Baruto e Mura sarebbero tornati insieme. Ma il sito Il Sussidiario ha ricordato che lei solamente poco tempo fa aveva dichiarato: “Vi ho sempre resi partecipi riguardo la mia relazione sui social, e penso sia arrivato il momento di dirvi che io e Mura non stiamo più insieme. È stato stupendo, abbiamo vissuto dei momenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) La notizia più bella è arrivata in queste ore e sta facendo sognare nuovamente i fan. Una coppia che sembrava ormai destinata a non stare piùavrebbe rifatto pace e la reunion amorosa sarebbe già avvenuta. A svelare tutto la pagina social The Pipol Gossip, infatti ci sono degli indizi che non lasciano più spazio a dubbi. E pensare che solamente un paio di settimane fa aveva deciso di rompere il legame sentimentale, ma ora pare che abbiano chiarito. Parliamo di Aurora Baruto e di Mura. Dunque, Aurora Baruto e Mura sarebbero tornati. Ma il sito Il Sussidiario ha ricordato che lei solamente poco tempo fa aveva dichiarato: “Vi ho sempre resi partecipi riguardo la mia relazione sui social, e penso sia arrivato il momento di dirvi che io e Mura non stiamo più. È stato stupendo, abbiamo vissuto dei momenti ...

